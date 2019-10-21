Kayıt
18:53 21 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK İLE ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET CAHİT TURHAN, HAKAN ATİLLA'YI İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KARŞILADI (İSMAİL COŞKUN - MURAT DELİCE - TUNCER CENGİZ - UFUK KIVIK/İSTANBUL-İHA) Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Halk Bankası'nın eski Genel Müdürü Hakan Atilla, İstanbul'a geldi. Hakan Atilla'yı karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, VIP Salonu çıkışında yaptığı kısa açıklamada, Hakan Atilla'ya atıfta bulunarak, Bu ülkenin bireyi olmaktan gurur duyduk dedi.

    Albayrak: Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti, Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak başlıyor

    © DHA / İSMAİL COŞKUN - MURAT DELİCE - TUNCER CENGİZ - UFUK KIVIK
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 129
    Abone ol

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti, Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak başlıyor" açıklamasında bulundu.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir süre ABD'de tutuklu kalan ardından tahliye edilerek Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını duyurdu.

    Albayrak, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla‘nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

    BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

    Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada da, "Borsa İstanbul’un yeni Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla oldu" denildi ve şu bilgiler verildi:

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Afyonkarahisar’daki Belediye Başkanları Çalıştayı’na katılarak konuşma yaptı.
    © AA / Abdullah Coşkun
    Kılıçdaroğlu'ndan 'hak ihlali' ve 'Hakan Atilla' açıklaması
    "Borsa İstanbul A.Ş.’nin 21 Ekim 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Genel Müdürlük görevine Mehmet Hakan Atilla seçildi. Atilla, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak. Murat Çetinkaya’nın, 30 Ağustos 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanmasından sonra Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Hakan Atilla seçildi."

    Açıklamaya göre, 1970 yılında Ankara’da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 

    Buna göre, meslek hayatına 1995 yılında Halkbank A.Ş.’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Atilla daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürü, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri’nde Daire Başkanı, Halk Yatırım’da Denetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik’te Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkbank Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. M. Hakan Atilla 2011-2018 yılları arasında Halkbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi.

    NE OLMUŞTU?

    Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, 'kara para aklama' iddiasıyla ilgili ise Atilla'nın masum olduğuna karar vermişti. 32 ay hapis cezası alan Atilla, 19 Temmuz 2019'da tahliye edilmişti.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    ABD'li askerlerin terkettikleri Menbiç'teki hava üssünden bir kare.
    ABD'li askerlerin Menbiç'te terk ettikleri hava üssünden kareler
    Karikatür
    Trump, ABD-İtalya ilişkilerini Antik Roma'ya dayandırdı
    İnfografik
    Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet