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11:40 22 Ekim 2019
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    otomotiv

    Araç kirasında 4 bin TL limiti

    © Flickr /
    Ekonomi
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    Vergi kanununda değişiklik öngören kanun teklifine göre, şirketler aylık araç kira bedelinin sadece 4 bin TL'ye kadar olan kısmını gider olarak gösterebilecek, aracı satın alması durumunda ise amortismana konu edilebilecek tutar 250 bin TL ile sınırlandırılacak. Ayrıca araçlarla tüm harcamaların yüzde 70'lik kısmı gider olarak dikkate alınacak.

    Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre, uzun süredir çalışmaları devam eden vergi reform paketi, otomotiv sektörü için de önemli düzenlemeler içeriyor.

    Pakette bir değişiklik yapılmazsa şirketlerin ve kurumların araç satın alma veya kiralaması durumunda gider gösterebilmesi zorlaşıyor, belirli limitlere bağlanıyor.

    © AA /
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    Aylık araç kira bedelinin 4 bin TL’ye kadar olan kısmı kurumlar vergi hesabında gider olarak dikkate alınabilirken, şirket aracı satın alması durumunda amortismana konu edilebilecek tutar 250 bin TL ile sınırlandırılmış.

    Bazı vergi kanununda değişiklik öngören kanun teklifine göre araç satın alma ve kiralanmasına yönelik olarak vergi matrahını doğrudan etkileyecek olan giderlerle ilgili olarak aşağıdaki değişiklikler taslak metinde yer alıyor.

    ŞİRKET ARAÇLARIYLA İLGİLİ GİDERLERİN YÜZDE 70'LİK KISMI GİDER OLARAK DİKKATE ALINACAK

    otopark
    © Fotoğraf : Instagram
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    Şirket aracı satın alınması durumunda amortismana konu edilebilecek tutar 250 bin TL ile sınırlandırılmıştır. Bu tutarın üstünde kalan kısım araç satışı aşamasında net defteri olarak kalacak, doğrudan kurumlar vergisinde kayıp yaratmayacaktır.

    Şirket araçları ile ilgili tüm giderlerin yüzde 70’lik kısmı kurumlar vergi hesaplamasında gider olarak dikkate alınabilecek, kalan kısım vergi hesaplamasında gider olarak dikkate alınmayacaktır. Ayrıca sadece yüzde 70’lik gideri kabul edilen kısma denk gelen KDV’nin indirimi mümkün olacaktır. Bu nedenle eski uygulamaya göre kurumlar vergisi, KDV yönünden olumsuz etkilenecektir. Örneğin servis ikame aracının 1000 TL’lik bakım giderinin sadece 700 TL’lik kısmı vergi hesabında gider olarak dikkate alınabilecektir. Ayrıca bu bakım işleminden doğan 180 TL’lik KDV’nin yüzde 70’lik kısmı indirilebilecek kalan kısmı kadar ek kayıp oluşacaktır.

    Kiralama şirketlerinin kiralamaya konu edeceği araç satın almaları ve bu araçlar ile ilgili tüm giderlerin amortisman, bakım onarım, sigorta vs. kapsam dışındadır.

    KİRALIK ARAÇLARLA İLGİLİ

    Söz konusu değişiklikler binek araçlarla ilgilidir, ticari araçlar kapsamda değildir.

    © Fotoğraf : Twitter
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    Aylık araç kira bedelinin 4 bin TL’ye kadar olan kısmı kurumlar vergi hesabında gider olarak dikkate alınabilecek, aşan kısım vergi hesaplamasında gider olarak dikkate alınmayacaktır. Sadece 4 bin TL’lik gideri kabul edilen kısma denk gelen KDV’nin indirimi mümkün olacaktır. Bu nedenle eski uygulamaya göre kurumlar vergisi KDV yönünden olumsuz etkilenecektir. Örneğin 4 bin 500 TL aylık araç kira gideri olan bir şirket 4 bin TL’sini vergi hesabında dikkate alabilecek, aşan kısım 500 TL için ilave vergi yüküne maruz kalacaktır. Ayrıca bu kira işleminde sınırın üzerinde kalan 500 TL’nin yüzde 18 KDV’si kadar ek kayıp oluşacaktır.

    Kiralık araçların kira bedeli dışındaki kiracıların yaptıkları giderlerin yüzde 70’ini vergi hesabında dikkate alabilecek, kalan kısım ise vergi hesabında gider olarak dikkate alamayacaktır. Sadece yüzde 70’lik gideri kabul edilen kısma denk gelen KDV’nin indirimi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle eksi uygulamaya göre kurumlar vergisi KDV yönünden olumsuz etkilenecektir.

    Etiketler:
    KDV, gider, Ekonomi, kiralık araç, Türkiye, Vergi
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