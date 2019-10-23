Dolar güne 5.80 liranın üzerinde başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşme ve ardından Barış Pınarı Harekatı'na yönelik Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen 'yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır' açıklamaları sonrası dolar/TL kuru yeni güne 5.80'den başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşme ve ardından Barış Pınarı Harekatı'na yönelik Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen 'yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır' açıklamalarıyla piyasalardaki belirsizlikler ortadan kalkıyor.

Piyasalarda ABD ve Rusya ile dün akşam saatlerinde yaşanan kritik adımların yankıları takip edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde tarafların mutabakata varılması ile 5.80 seviyesinin altına gerileyen Dolar/TL, bu sabah 5.80 seviyesinin hemen üzerinde güne başladı.

Dünya'nın haberine göre, dolar 5.8060 liradan; euro 6.4590 liradan, İngiliz Sterlini ise 7.4720 liradan satılıyor.

Dün piyasaların kapanışında Dolar/TL kuru, 5.83 lira seviyelerinde bulunuyordu. Borsa İstanbul ise günü yüzde 0.58 artışla 97.886 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda Brexit sorun olmaya devam ediyor.