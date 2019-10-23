Tüketici Güven Endeksi 57 puana yükseldi

TÜİK ve Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya göre yüzde 2.1 arttı. Eylülde 55.8 olan endeks değeri ekimde 57'ye yükseldi.