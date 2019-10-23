'Devlet Hesapları'nda Maastricht kriterleri sağlandı

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılına ilişkin 'Devlet Hesapları' verilerini açıkladı. Buna göre, genel devlet açığının GSYH'ye oranı geçen yıl yüzde 2.8 olarak belirlendi.
Dünya'nın aktardığı habere göre, Avrupa Birliği'ne (AB) aday ve üye ülkeler tarafından ESA 2010 metodolojisi esas alınarak hesaplanan ve GSYH'ye göre azami yüzde 3 bütçe açığı ve yüzde 60 borç stokunu içeren Maastricht kriterleri, 2018 yılı için sağlandı.
HARCAMALARIN GSYH İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 35
Genel devlet toplam harcamaları geçen yıl 1 trilyon 303 milyar 69 milyon lira olurken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35 olarak hesaplandı. Söz konusu oran 2017'de yüzde 34.2 idi.
Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2018 yılında 955 milyar 924 milyon liraya çıktı.
Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2017 yılında yüzde 47,8 iken geçen yıl yüzde 44'e düştü. Gelir, servet ve benzeri kalemler üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 25,5'e yükselirken, net sosyal katkıların payı yüzde 30.5 oldu. Sermaye vergilerinin payı değişmedi.
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