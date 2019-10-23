Rus bankasından Afrika ülkeleriyle ticarette doları devre dışı bırakma teklifi

Rus VTB Bankası Genel Müdürü Andrey Kostin, mali riskleri azaltmak amacıyla Afrika ülkeleriyle yapılan ticari işlemlerde doları devre dışı bırakarak ruble dahilinde başka para birimleriyle ödeme uygulamasını genişletmeyi ve Afrika ülkelerinin finans kurumları ile etkileşimi SWIFT’i bypass ederek geliştirmeyi önerdi.

Soçi’de düzenlenen Rusya-Afrika zirvesinde konuşma yapan Andrey Kostin, ‘Günümüzde karşı karşıya olduğumuz finansal riskleri azaltmak ve kesintisiz ödemelerin yapılmasını sağlamak amacıyla dolar yerine ruble dahil olmak üzere başka para birimlerinin kullanımını genişletmeyi ve SWIFT’e alternatif olarak kullanılabilecek iletişim kanallarını kurmayı öneriyoruz’ ifadelerini kullandı.

Ayrıca VTB Bankası Genel Müdürü, bir sürü ülkede hizmete sunulan Rus Mir kartını örnek göstererek Afrika kıtasının finansal sisteminin güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler üzerinde çalışma girişimini ileri sürdü. Kostin, ‘Günümüzde ülkelerin ulusal finans sistemlerini yaptırımların olumsuz etkisine karşı koruyan önemli altyapı unsurları mevcut. Mesela Rus Mir kartı, artık sadece Rusya’da değil, Kazakistan, Ermenistan olmak üzere bir sürü ülkede kullanılıyor. Birçok Afrika ülkesinin de yaptırım baskısına maruz kaldığını bildiğimiz için bu uygulama ile ilgili kapsamlı çalışma yürütmeyi teklif ediyoruz’ dedi.