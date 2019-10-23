Dolar, Trump'ın açıklamaları sonrası geriledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığına talimat verdiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde 20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturulduğunu ifade etti.
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Açıklama sonrası düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL, uluslararası piyasalarda 5,7258'e kadar geriledikten sonra şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 5,7330 seviyelerinde dengelendi.
Bugüne Suriye konusunda Türkiye ile Rusya'nın vardığı anlaşmanın etkisiyle düşüşle başlayan dolar/TL, yurt içi piyasaların kapanışında 5,7570 seviyelerinde işlem görüyordu.
EURO/TL, 6.38'İN ALTINA İNDİ
Şu dakikalarda euro/TL yüzde 1,3 gerileyerek 6,3760, sterlin/TL yüzde 1,2 düşüşle 7,3840 seviyesinden alıcı buluyor.
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