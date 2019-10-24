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09:58 24 Ekim 2019
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    Merkez Bankası

    Dolar/TL 5.74 seviyesinde, piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

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    Ekonomi
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    Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına odaklanırken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek. Dolar/TL 5.410 seviyesinden işlem görüyor.

    Küresel piyasalarda bugün ECB'nin Mario Draghi başkanlığındaki son toplantısı ve yoğun veri takvimi takip ediliyor.

    Yurt içinde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam Türkiye'ye yaptırımların kaldırılacağı açıklaması sonrası pozitif seyreden piyasalarda, TCMB'nin faiz kararı gündemin odağında yer alıyor.

    Merkez Bankası
    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
    Yabancı ekonomistler Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekliyor
    TCMB'nin faiz indirimine devam etmesine kesin gözüyle bakılırken, ekonomistlerin beklentilerinin medyanı 100 baz puanlık bir faiz indirimine işaret ediyor. TCMB son iki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini toplam 750 baz puan indirerek yüzde 16.50'ye çekmişti. 

    Bugünkü PPK toplantısı öncesinde 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.75, TCMB'nin beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 12.69 seviyesinde bulunuyor.

    Analistler, gerçekleşen enflasyon ve beklentilerindeki düşüş eğiliminin devam etmesi nedeniyle TCMB'nin faiz indirimlerini sürdüreceğini belirterek, bugünkü karar metninde, 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek yılın son PPK toplantısı için yapılacak iletişimin takip edileceğini bildirdi. 

    DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

    Dolar - TL
    © REUTERS /
    Dolar, Trump'ın açıklamaları sonrası geriledi
    Dün azalan risk iştahı ile yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 1.94 değer kazancıyla 99.785 puandan tamamladı.

    Yurt içi piyasalar kapandıktan sonra ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ile düşüşü ive kazanan dolar/TL ise 5.7253'ü görmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 5.7410 seviyesinden işlem görüyor.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puan üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini kaydederek, dolar/TL'de ise 5.72 ve 5.65 seviyelerinin takip edileceğini bildirdi.

    Etiketler:
    Donald Trump, Mario Draghi, PPK, Faiz, Borsa, Dolar, Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD, Türkiye
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