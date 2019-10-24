Vergi taslağının son hali: İki yeni vergi, 1 yeni müessese geliyor

Bu yeni vergilere ilişkin kanun yapılacak. Ayrıca temyize açık olarak mükellefçe kazanılan davalarda, mükellef temyizden vazgeçerse indirim uygulama imkanı veren “Kanun Yolundan Vazgeçme” müessesesi de yenilik olarak taslağa konuldu. Bir diğer yenilik ise ilk kez ücret geliri elde edenler bazı giderlerin indirime konu edilebileceği şekilde yıllık beyanname verme zorunluluğu kapsamına alındı.
Dünya'dan Mehmet Kaya ve Canan Sakarya'nın haberine göre Kurumlar vergisi; finansal sektör ve diğerleri olarak düzenlenecek Taslak işletmeler için de önemli bir Kurumlar Vergisi düzenlemesi içeriyor. Kurumlar vergisi finansal sektör ve diğerleri olmak üzere farklılaşacak. Finansal kuruluşlar dışındakiler için Kurumlar Vergisi yüzde 18’e indiriliyor. 2020 için yürürlükte yüzde 22 olan vergi de yüzde 20 olarak uygulanacak. Finansal kuruluşlar için ise Kurumlar Vergisi yüzde 22 olarak kalacak. Buna karşılık 2020 için yüzde 20 olarak uygulanacak.
Döviz cinsinden mevduata da stopajın yüzde 20’ye kadar yükseltilmesine ilişkin yetki veriliyor. Kambiyo işlemlerinin BSMV’si de binde 2’ye yükseltilecek.
EN ÜST LİGLERDEKİ SPORCULARIN GELİR VERGİSİ YÜZDE 20’YE ÇIKACAK
Taslak, gelir vergisinde tarifelerden, yeni beyanname zorunluluklarına, bazı kesimler için vergi artışlarına gelir artırıcı özelliği göze çarpan düzenlemeler içeriyor. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler şöyle:
SERBEST MESLEK KAZANCI İSTİSNASI DEĞİŞTİRİLECEK
Gelir Vergisi Kanunu 18. maddede, yazar, ressam gibi sanatçılar, yazılımcılar ile mucitlerin buluş ve eserlerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutuluyor. Yeni düzenleme ile bu istisnaya gelir sınırı getiriliyor. Bu kapsamda elde edilen gelirler yıllık 500 bin TL’yi aştığında istisna dışına çıkacak ve gelir vergisi ödenecek. 500 bin ve üzeri, taslakta yüzde 35 vergi dilimine denk geliyor.
DÖVİZ CİNSİNDEN MENKUL GELİRLERİ İLE DÖVİZ MEVDUAT FAİZİ GELİRLERİNİN VERGİSİ YÜKSELTİLECEK
Gelir Vergisi Kanunu madde 23-1/10 maddesine parantez bir hüküm eklenerek, işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedeli olarak 10 TL’ye kadar ödemeler stopaj yapılmadan verilebilecek. Ödemeler, toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçların verilmesi şartına bağlı olacak.
SPORCULARIN VERGİSİ YÜKSELECEK
DÜZGÜN MÜKELLEFE 5 PUAN İNDİRİM KOLAYLAŞTIRILACAK
Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere yüzde 5 vergi indirimi şartı içinde bulunan, uygulama yılı ve önceki 2 yılda beyannamelerin kanuni süresinde verilmiş ve ödenmiş olma şartı kaldırılacak. İndirimin uygulanacağı tarih itibariyle borcunun ödenmiş olması yeterli sayılacak.
İKİ YENİ VERGİ
1- Dijital Hizmet Vergisi
2- Değerli Konut Vergisi
Değeri 5 milyon TL’nin üzerindeki konutlar için yeni bir vergi olan “Değerli Konut Vergisi” getirilecek. Değerli konut vergisi oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Türkiye sınırları içinde bulunan meskten nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olacak. Binanın değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapacağı ya da yaptıracağı değerleme ile belirlenecek.
YENİ MÜESSESE: YARGI YOLUNDAN VAZGEÇME
Gelir vergisi tarifesi değişiyor, 500 bin TL üzeri ücrete yıllık beyanname geliyor
Taslak gelir vergisi dilimlerinde değişiklik yapması yanında, ücret geliri elde eden bir kesim için ilk kez beyanname zorunluluğu getirmesi açısından da önem taşıyor. Buna göre yıllık 500 bin TL ve üzeri ücret geliri elde edenler yıllık beyanname verecek.
Bu beyannamede, bordroda yer verilmeyen bazı şahsı harcamaların da indirimine imkan tanınacak. Gelir vergisi tarifelerinde ise köklü bir değişiklik yapılarak vergileme dilimleri, yüzde 15-20-27-35- 39-43 ve 45 olmak üzere 7’ye yükseltiliyor.
Kurumlar Vergisi düşürülüyor
Finansal kurumlar için ise Kurumlar Vergisi yüzde 22 olarak kalıcı hale getirilecek. Finansal kurumlar için sadece 2020 yılı için yüzde 20 kurumlar vergisi uygulanacak. Finansal kurumlar, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları olarak sıralandı. Böyle bir öneri daha önce de gündeme gelmiş ancak Anayasa’ya aykırılığın ileri sürülebileceği nedeniyle sektörel ayrımdan vazgeçilmişti.
Halka açılana 5 yıl boyunca 2 puanlık teşvik
EMLAK VERGİSİ DÜZENLEMELERİ:
Matrah alt sınır hesaplamasında ayarlama
Taslak ile emlak vergisi ile tapu harcı matrahının alt sınır hesaplamasında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, her ikisi için alt sınır, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme ile emlak vergisi değerinden yüksek olanı matrah olarak kabul edilecek.
Kambiyo işlemlerinde BSMV artırılacak
Döviz alım-satımını kapsaması nedeniyle, döviz kullanımını caydırıcı özelliği nedeniyle daha önce binde 1 olarak uygulanmaya başlayan BSMV, binde 2’ye yükseltilecek.
Şirketlerin binek otoların giderlerini matrahtan düşme oranı azaltıldı
Amortismanda da düzenleme öngörülüyor
İlk defa satın alınan binek otolarının ÖTV ve KDV hariç 135 bin TL’yi, sözkonusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak alındığı hallerde, amartismana tabi tutarı 250 bin TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amartismanın en fazla 250 bin TL’si gider yazılabilecek.
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