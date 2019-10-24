Yeni vergi düzenlemesi TBMM Başkanlığı'nda: Gelir vergisi üst limiti yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkıyor

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni vergi düzenlemesi gündemde. Ekonomi yönetimin hazırladığı taslak görüşe açıldı.

Gelir vergisinden emlak vergisine, kurumlar vergisinden bazı alanlardaki vergi istisnalarına kadar birçok başlıkta değişiklik öngörülüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyledi.

Muş, "2020'nin Nisan başında bu vergi müessesi yürürlüğe girecektir. Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz. 500 bin Türk Lirası gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına kazançlarını beyan etme imkanı getiriyoruz. Futbolcuların gelir vergisi yüzde 20'ye çıkarılacak. Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi. Teklif bunu amaçlamaktadır" diye konuştu.

AK Partili Muş: "Değerli Konut Vergisi isminde yeni bir vergi ihdas edeceğiz. Kanun teklifimiz yasalaşırsa, konutunun değeri 5 milyon ile 7.5 milyon lira arasında olanlar yıllık binde 3 oranında, 7.5 milyon ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında, 10 milyon lira üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 oranında Değerli Konut Vergisi verecekler" dedi.