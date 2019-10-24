İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tasarruf hamlesi: 3 lüks araç müzayede ile satıldı

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketlerinden KİPTAŞ, bugün 28 dükkan, 19 arsa ve 3 lüks araç için açık artırma usulü ile müzayede düzenledi.
KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, daha önce yaptığı açıklamada maliyeti şirkete yük getiren 3 lüks aracı tasarruf etmek ve kaynak yaratmak amacıyla satışa çıkaracaklarını belirterek, bu araçların daha önceki dönemde KİPTAŞ üzerinden İBB’nin üst düzey yönetimine verilen araçlar olduğunu söylemişti.
ELDE EDİLEN GELİR SOSYAL KONUT PROJELERİNDE KULLANILACAK
184 bin 665 TL üzerinden satışa sunulan 2007 model Mercedes Benz S350 L, 260 bin TL'ye gitti. Tahmini bedeli 200 bin TL olarak belirlenen 2008 model Mercedes g-420 arazi aracı ise 512 bin TL'ye satıldı. KİPTAŞ'ın yaklaşık 500 bin TL gelir beklediği lüks araçlar 850 bin liraya satılmış oldu.
Müzayedenin öğleden sonraki oturumundan 28 dükkan ve 19 arsa açık arttırma ile satışa sunulacak. Müzayededen elde edilen gelir kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinde kullanılacak.
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