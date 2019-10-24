Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16.50'den yüzde 14.00'e çekti.
Kurul, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini belirtti.
"Türk Lirası'ndaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur" denilen açıklamada, "Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.
DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 5.7450 civarında bulunan kur, faiz kararı ardından yukarı yönlü hareket etti ve 5.76 seviyesinin üzerine çıktı. Euro 6.40 seviyesinden işlem görüyor.
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