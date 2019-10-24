Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstihdam 3.2 milyon kişi artırılacak, işsizlik yüzde 9.8'e inecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Ekonomi Programı'na göre, gelecek 3 yılda istihdamı 3.2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9.8'e indirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, parti sözcülerinin kısa konuşmalarının ardından 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumuna başladı.

Oktay, Yeni Ekonomi Programı'na göre, gelecek 3 yılda istihdamı 3.2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9.8'e indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

2002'de toplanan her 100 liralık verginin 85.7 lirasının faiz harcamalarına gittiğini ifade eden Oktay, "2020 bütçesinde sadece 17.7 lirasının faiz harcamalarına ayrılacağı tahmin ediliyor" dedi.

Oktay, "Önümüzdeki dönemde de mali disipline kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kapsamda, kaynakların verimli kullanılmasını ve belirlenen alanlarda tasarrufların artırılmasını sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir" diye konuştu.

Öte yandan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, toplantının başlangıcında, üzerinde, "Bütçede işçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, gençlerin adı yok", "Asgari ücretlinin 3 kuruşunu, halkın pazar sepetini, emeklinin mutfağını yağmalayan bütçe", "Yoksuldan toplayıp zengine dağıtan bütçeye hayır" yazılı dövizler gösterdi.