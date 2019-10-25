Rusya önümüzdeki yıllarda Afrika’ya tarım ürünleri sevkiyatını ikiye katlayacak

Rusya-Afrika Zirvesi kapsamındaki ekonomik forumda konuşan Levin, “Karşılıklı ticaretimizin potansiyeli henüz tükenmedi, önümüzdeki yıllarda tarım ürünlerinin kıtaya sevkiyatını iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Gösterge parasal olarak 5 milyar doları geçebilir” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Afrika’yı, tarım alanındaki yapıcı işbirliği için güvenilir bir ortak olarak gördüğünü dile getiren Levin, 2016’dan bu yana Afrika ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 73 oranında arttığını ve 2018 sonunda 4.6 milyar dolar bulduğunu anlattı.

Rusya’nın Afrika ülkelerine sağladığı tarım ve sanayi ürünlerinin geçen yıl 25.8 milyar dolar bulduğunu ve 2000 yılına kıyasla yaklaşık 20 kat arttığını dile getiren Levin, Rus üreticilerin Afrika’ya tahıl, yağ ve et ürünleri ihracatına ilgi duyduğunu da sözlerine ekledi.