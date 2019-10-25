Jeff Bezos artık dünyanın en zengin insanı değil: Zirvedeki isim değişti

Perakende devi Amazon’un hisseleri hızla değer kaybediyor. Şirketin değer kaybeden hisseleri, yatırımcılarına da kaybettirmeye başladı. Şirketin CEO’su Jeff Bezos, Amazon’un değer kaybetmesi ile beraber en zenginler listesindeki yerini kaybetti.
Business Insider’da yayınlanan bir habere göre Amazon CEO’su Jeff Bezos, dünyanın en zenginleri listesindeki yerini Microsoft’un kurucusu Bill Gates’e bıraktı. Jeff Bezos, Amazon’un değer kaybetmesi ile beraber Bezos, Bill Gates’in servetinin 5 milyar dolar gerisine düştü.
Bloomberg Milyarderler Endeksi listesi, her işlem gününün sonunda yeniden güncelliyor. Jeff Bezos, bugün piyasanın kapanmasının ardından listede resmen yerini alacak. Amazon hisselerinin değer kaybetmesinin daha ne kadar süreceği bilinmiyor.
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