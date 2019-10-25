Goldman Sachs: FED haftaya 2 büyük değişiklik yapacak

FED'in 29-30 Ekim'deki toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan indirmesi bekleniyor. Goldman Sachs ekonomistlerine göre FED, gelecek hafta faizleri indirecek ancak söyleminde bazı değişiklikler yapacak.

Bloomberg Ht'nin haberine göre daha önce faiz indirimleri için "döngü ortası ayarlaması" söylemini kullanan FED bu indirimle 'ayarlamanın' sonuna geldiği sinyali verecek.

Goldman Ekonomisti Spencer Hill Eylül'den beri artan ticaret savaşlarının FED'i 75 baz puanlık faiz indiriminden alıkoymadığını söyledi.

Eylül ayındaki toplantı tutanakları, bazı üyelerin piyasalarda tahminlerden daha fazla faiz indirimi beklemesinden endişeli olduğunu göstermişti.

'UYGUN' SÖYLEMİ METİNDEN ÇIKABİLİR

Goldman ekonomistlerine göre FED söyleminde bir değişiklik daha yapacak; FED'in büyümenin devamını sağlamaya uygun davranacağı söylemi metinden çıkarılacak. Bu söylem ilk kez Haziran ayı bildirisinde yer almıştı.

Ekonomist Hill Başkan Powell'ın basın toplantısında hafif şahin bir ton kullanabileceğini, veriye bağlı kalacaklarını ve görünüm kötüleşirse hızlıca tepki vereceklerini söyleyeceğini öngördü.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler de FED'in 25 baz puan faiz indirimi yapmasını, ardından faiz adımlarına ara verilmesini bekliyor.