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    Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

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    Ekonomi
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    Kahramanmaraş'ta, Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyetinin verdiği dosya masrafı faizinin iadesi kararına banka tarafından yapılan itirazı reddeden Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, 855 lira 44 kuruş faizin müşteriye ödenmesine hükmetti.

    Merkez Onikişubat ilçesinde ev almak için 2009 yılında bir bankadan 72 ay vadeyle 38 bin 500 lira kredi çeken R.K, bir süre sonra bankanın dosya masrafını tüketici hakem heyetine başvurarak aldı. Daha sonra bankanın kredi evrakını avukatı Serkan Özgül ile inceleyen R.K, bankanın dosya masrafı üzerinden de geri ödeyeceği parayı faizlendirdiğini tespit etti.

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    Bunun üzerine R.K, avukatı aracılığıyla dosya masrafı faizinin iade edilmesi için Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyetine müracaat etti.

    Şikayeti değerlendiren heyet, alınan faiz miktarının mağdur vatandaşa iade edilmesine karar verdi. Banka, Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, hakem heyetinin aldığı karara itiraz etti.

    İtirazı değerlendiren mahkeme, heyetin aldığı kararı onaylayarak, faiz miktarının mağdura ödenmesine hükmetti.

    'Tüketicimiz şu anda yüzde yüz haklı konuma geldi'

    Avukat Serkan Özgül, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin kullandığı krediyle ilgili bankanın yasal olmayan dosya masrafına bile faiz uyguladığını söyledi.

    Bankanın müvekkili üzerinden haksız kazanç elde ettiğini belirten Özgül, "Müvekkilim 38 bin 500 lira ev kredisi almıştı. Bu kredi banka tarafından en başta verilirken faizlendirilmiş. Bu faizlendirmeyle, müvekkilimden aldığı dosya masrafı da faizlendirilmiş. Araştırmalarımız neticesinde burada bankanın dosya masrafını da faizlendirmesinin haksız olduğu kanaatine vardık. Bundan dolayı hakem heyetine gerekli olan başvuruları yaptık" diye konuştu.

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    Özgül, hakem heyetinin başvurularını incelediğini ve tüketici lehine karar vererek dosya masrafına uygulanan 855 lira 44 kuruşluk faiz miktarının iadesi kararı aldığını kaydetti.

    Karar sonrasında bankanın Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesine itirazda bulunduğunu ancak sonucun değişmediğini aktaran Özgül, şöyle devam etti:

    "Banka gerekli yasal koşullar çerçevesinde itiraz etti. Dosyayı inceleyen yerel mahkeme tüketici lehine karar verdi. Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında kesin karar olduğu için herhangi bir bankanın ileride itiraz etme hakkı da şu aşamada yok. Tüketicimiz şu anda yüzde yüz haklı konuma geldi. Bankanın haksız olarak aldığı tahsilatı geri almış olduk. Tüketicilerin almış oldukları kredilerden dolayı kendilerinden bu şekilde faizlendirilen bir tutar varsa, bunu 10 yıl içerisinde geri alma hakları var. Avukatlara gidebilecekleri gibi bizzat tüketici hakem heyetine de başvuru yaparak ücretin iadesini talep edebilir."

    Özgül, bu tür kararların emsal niteliği taşıdığını vurgulayarak, "Mahkemeler de bundan sonra bu şekilde emsal nitelikli kararlar verecektir. Tamamıyla bankaların haksız kazanç sağlamasını engellemek için böyle bir yola girilmiştir" dedi.

    Etiketler:
    Mahkeme, Hukuk, Banka, ödeme, masraf, dosya, Kahramanmaraş, Para
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