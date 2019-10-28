Rusya ve Türkiye, Türk pazarına süt ürünleri sevkiyatına ilişkin veterinerlik belgesi üzerinde mutabakat sağladı

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, "Rosselhoznadzor ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü arasında, insanlar tarafından tüketilmesi için üretilen ve Türkiye'ye ihraç edilecek süt ürünlerine ilişkin veterinerlik belgeleri üzerinde mutabakat sağlandı" dendi.

Rosselhoznadzor, Türkiye'ye tescilli veya tescilsiz damızlık at ihracatına ilişkin veterinerlik sertifikası üzerinde de mutabakat sağlandığını belirtti.

Açıklamaya göre damızlık at ihracatı, Türk veterinerlik kurumu tarafından onaylanan işletmeler tarafından gerçekleştirilebilecek.