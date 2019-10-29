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13:14 29 Ekim 2019
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    Antalya

    Antalya'da yabancıya konut satışı 10 bin adetle rekor kıracak

    © AA /
    Ekonomi
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    Antalya'da yılın 9 ayında yabancılara yapılan konut satış adedi 2018'in aynı dönemine göre yüzde 19'luk artışla 6 bin 257'ye ulaştı. Kentte yabancıya yönelik konut satışının yıl sonunda 10 bin adetle rekor kırması bekleniyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Antalya'da yılın 9 ayında yabancılara yapılan konut satış adedi 2018'in aynı dönemine göre yüzde 19'luk artışla 6 bin 257'ye ulaştı.

    Kentte yabancılara yönelik yapılan konut satış adedi ocakta 601, şubatta 672, martta 626, nisanda 676, mayısta 850, haziranda 668, temmuzda 764, ağustosta 656, eylülde ise 744 olarak gerçekleşti. Ocak-eylül dönemi için bugüne kadarki en yüksek satış rakamı görüldü.

    Kentte, yabancıya yönelik konut satışları, 2018'de 7 bin 938 adet, 2017'de 4 bin 707, 2016'da 4 bin 352, 2015'te 6 bin 72, 2014'te 6 bin 542, 2013'te 5 bin 548 adet olarak gerçekleşti. Bu yıl genelinde ise söz konusu rakamın 10 bin adede ulaşması bekleniyor.

    Samsun
    © Fotoğraf : DHA
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    Antalya'ya dünyanın her yerinden ilgi olduğunu ve bu ilginin son dönemlerde zirve yapmasıyla konut yatırımına dönüştüğünü belirten sektör temsilcileri, şehrin hemen hemen her bölgesinin ilgi gördüğünü, daha çok tanıtımla çok yüksek satış rakamlarına ulaşılabileceğini anlattı.

    ‘Ruslar Kemer'den, Almanlar Alanya'dan, İngilizler Kaş'tan konut alıyor’

    Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artışta, Antalya'nın bilinirliğinin artması, vatandaşlık hakkında sınırın 250 bin dolara çekilmesi, Antalya'da faaliyet gösteren gayrimenkul firmalarının yurt dışı tanıtımına ağırlık vermesi ve acentaların konut almak isteyenleri artık bu kente de yönlendirmesi gibi etkenlerin ön plana çıktığını anlattı.

    Selman Özgün, Antalya'nın ulaşımının kolaylaşması, kentteki turizm imkanlarının artması ve döviz kurunun yabancılara sunduğu avantajın da konut alımını olumlu yönde etkilediğini söyledi.

    Antalya'dan en çok konutu Körfez ve Ortadoğu ülke vatandaşlarının aldığını kaydeden Özgün, "Ortadoğu ve Körfez ülkeleri başı çekse de kentten konut alanlar arasında Ruslar, Almanlar, İngilizler, Azerbaycan vatandaşları ve Afganistanlıların ağırlığı  her geçen gün artıyor. Ancak dünyanın tüm önemli ülkelerinden Antalya'dan konut alımı için talep geliyor" dedi.

    Özgün, Antalya'da yabancıların konuta ödediği rakamın Türkiye ortalaması olan 135 bin dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti.

    Emlak, konut, inşaat
    © AP Photo / Mark Lennihan
    Yabancıya konut satışı yılın ilk yarısında 20 bine yaklaştı
    "Kentten konut alımında kullanım amacı yatırımdan önce geliyor. Alanlar genelde kullanmayı tercih ediyor. Antalya'dan konut alanların uyruklarına dikkat ettiğimizde yukarıda belirttiğim gibi kozmopolit bir yapı öne çıkıyor. Körfez ve Ortadoğu ülkelerinden gelen yatırımcı şehrin genelinden konut alabilirken, Ruslar Beldibi ve Kemer'i, Almanlar Alanya ve çevresini, İngilizler Kaş ve Kalkan'ı, Avrupalılar sahil bölgelerini tercih ediyor. Yani kente ilgi her geçen gün artıyor. Bu ilginin yılın geri kalan kısmında da süreceğini, yıl sonunda 10 bin adet satışla rekor kırılacağını düşünüyorum. Geçen sene satış rakamı 7 bin 938 adetti."

    ‘Yabancıya konut satışında ikinci sırada’

    Era Türkiye Antalya temsilcisi Yusuf Çenit ise, Antalya'da yabancıya konut satışının her zaman canlı olduğunu belirterek, "Bu canlılıkta, kentin, bütün kültürlerin harmanlandığı bir turizm şehri olmasının önemi büyük. Antalya, iklimi ve doğasıyla tüm ülke insanlarının adeta buluşma noktası oldu" dedi.

    Antalya'nın, yabancıya en çok konut satılan iller arasında ikinci sırada olduğunu dile getiren Çenit, "Aslında 2013 ve 2014 yıllarında ilk sıradaydı ancak sonraki yıllarda İstanbul ilk sıraya yerleşti. Bu alanda İstanbul dışında liderliğe aday en güçlü il Antalya'dır. Çünkü Antalya, yabancıya konut satışında, kendisinden sonraki şehirlere her yıl en az 3 kat fark atıyor" diye konuştu.

    Çenit, bir dünya şehri haline gelen Antalya'nın yabancı müşteriler için aynı zamanda bir yatırım şehri haline dönüştüğünü kaydederek, şu bilgileri verdi:

    "Antalya, satın alınan konutların daha hızlı değerleneceği bir şehir olarak yabancıları cezbetmeye devam edecektir. Kentte bu yıl satılan konut adedinin 10 bini yakalayacağını düşünüyoruz. En az 250 bin dolarlık konut alan yabancılara vatandaşlık verilmesi de satışların artmasını hızlandırdı. İran, Suriye, Rusya ve Avrupa vatandaşları şu anda yoğun talep gösteriyor. Yabancı müşteriler, Antalya'daki yaşam amaçlarına göre Kemer'den Alanya'ya kadar farklı ekonomilerde konutları tercih ediyorlar."

    Etiketler:
    İstanbul, Yusuf Çenit, Ortadoğu, Körfez, Selman Özgün, AA, Konut satışı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Konut, Antalya
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