Reuters: Borsa İstanbul'un Avrupalı ortağı 'Hakan Atilla kararı' nedeniyle payını satıyor

Reuters'ın haberine göre Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Hakan Atilla'nın CEO olarak atanmasının ardından BIST'teki yüzde 10 hissesini satmak istediğini bildirdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre Borsa İstanbul'da sahip olduğu yüzde 10 hisseyi en kısa sürede satmak istediğini Türk yetkililere aktardı.

Reuters'a bilgi veren kaynaklardan biri, "EBRD'nın atanmasının ardından BIST'teki yüzde 10 hissesinin tamamını en kısa sürede satmaya karar verdiğini bildirdi" dedi.

ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'de hüküm giyen Hakan Atilla, tahliye olduktan sonra geçen hafta Borsa İstanbul'a genel müdür olarak atanmıştı. Borsa İstanbul'un ikinci büyük hissedarı olan EBRD karara itiraz etmişti.

EBRD iletişim direktörü Jonathan Charles, karar alınırken bankaya danışılmadığını ve Atilla'nın ataması üzerine EBRD'nin 'yatırımından çıkış hakkında sahip' olduğunu ifade etmişti.

EBRD Aralık 2015'te Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu satın almıştı. EBRD ve Borsa İstanbul’dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.