Albayrak: Piyasalardaki toparlanma güçlü şekilde sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berak Albayrak, "Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına dair ekonomik güven endeksi hakkında paylaşımda bulundu.

Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşmeyle piyasalardaki toparlanmanın güçlü bir şekilde sürdüğüne işaret eden Albayrak, "Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak" dedi.

Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor. Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak. pic.twitter.com/6utQ2YSh7f — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 30 октября 2019 г.

​Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıklamış, buna göre endeks yüzde 4.5 artarak 86'dan 89.8'e çıkmıştı.