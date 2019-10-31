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    Antik Kent Efes’e turist akını

    Turist sayısı 41 milyonu, turizm geliri 26 milyar doları aştı

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Ekonomi
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    Türkiye, yılın 9 aylık bölümünde toplam 41.6 milyon ziyaretçiyi ağırladı, 26.63 milyar dolar turizm geliri elde etti.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye turizmde 2023 yılı için revize edilen 75 milyon turist, 65 milyar dolar turizm geliri hedeflerine hızla yaklaşıyor.

    ​Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, Türkiye'ye yılın 9 ayında toplam 41 milyon 564 bin 536 ziyaretçinin geldiğini gösterdi.

    Ortaköy - İstanbul boğazı - turist - selfi
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Bakanlığın Ocak-Eylül 2019 dönemi istatistiklerine göre, Türkiye bir önceki yılın aynı dönemine göre 9 ayda yüzde 14.50 artışla 36 milyon 428 bin 212 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

    TÜİK'in açıkladığı üçüncü çeyrek verilerine göre ise ülkeye 5 milyon 136 bin 324 yurt dışı ikametli vatandaş geldi.

    Üçüncü çeyrekte 14 milyar dolar turizm gelirine ulaşılarak, 9 ayın toplamında 26 milyar 634 milyon 764 bin dolar turizm geliri elde edildi.

    Yılın üçüncü çeyreği ve 9 ayındaki kişi başı harcama ise 649 dolar oldu.

    Eylülde 5 milyon 426 bin 818 ziyaretçi

    Bakanlığın Eylül 2019 istatistiklerinde, bir önceki yılın aynı ayına göre, yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 13.23 artışla 5 milyon 426 bin 818 oldu.

    Ayasofya
    © DHA /
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    Türkiye'ye Ocak-Eylül 2019 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.28 artış ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 12.43 artış ile Almanya ikinci, yüzde 16.05 artış ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.

    Türkiye'ye en çok Rusya ziyaretçi gönderdi

    Eylül 2019 döneminde Rusya Federasyonu en çok turist gönderen ülke sıralamasında yüzde 14.70 artış oranı ile birinci oldu.

    Almanya yüzde 6 artış oranı ile ikinci, İngiltere ise yüzde 9.64 artış oranı ile en çok ziyaretçi gönderen üçüncü ülke oldu.

    İngiltere'yi en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan ve İran izledi.

     

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    Etiketler:
    İran, Almanya, Rusya, İngiltere, Bulgaristan, Turizm, Turist, Türkiye
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