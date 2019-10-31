Kredi kartı ile satışta komisyon sınırı başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan tebliğ değişikliğiyle kartlı işlemlerin ertesi gün nakde çevrilmesi halinde işletmelerin bankalara ödeyeceği komisyona getirilen yüzde 1.60'lık sınır yarın uygulanmaya başlıyor.

Merkez Bankası'nca 'Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ'de 16 Ekim'de değişiklik yapılmış, bu kapsamda daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlenen üye iş yeri komisyon oranlarına üst sınır belirlenmişti.

Böylece, mal ve hizmet alımlarında işlem tutarlarının üye iş yerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye iş yerine uygulanacak komisyon oranının yüzde 1.60'ı geçemeyeceği hükmü getirilmişti.

'Küçük işletmeler günlük nakit ihtiyaçlarını daha ucuz maliyetle finanse edebilecek'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, üye iş yerine uygulanacak komisyon oranı üst sınırının daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlendiğini ve yüzde 3'lere kadar çıktığını hatırlattı.

Avdagiç, "TCMB'nin tebliğ değişikliği ile üye iş yerine uygulanacak komisyon oranı yüzde 1.60'ı geçemeyecek. Bu kararla, küçük işletmeler günlük nakit ihtiyaçlarını çok daha ucuz maliyetle finanse edebilecek. Komisyon bedelinin düşürülmesi, işletmelerin ve tüketicilerin sırtından bir yükü kaldırmıştır. Böylece ortaya hem makul bir oran konulmuş oldu, hem de uygulamada bankalar arası bir birlik sağlandı" diye konuştu.