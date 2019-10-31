Boeing'de ikinci şok: 'Uçan tabut' 737 Max'ten sonra çatlak saptanan 737 NG'ler de karaya indirildi

ABD'li havacılık devinin 737 Max fiyaskosunun ardından 737 NG model uçakları kanat çatlağı şüphesiyle mercek altına alındı. Gerçekten de küresel çapta 50'den fazla uçağın 'çatlak çıktığı' için seferden kaldırıldığı belirtildi.

Endonezya ve Etiyopya’daki kazalarda 346 kişinin ölümüne neden olan 737 Max uçaklarını kızağa çeken ve güvenlik hataları yaptıklarını kabul eden Boeing'in bu kez dünya çapında 50'den fazla uçağının kanat bağlantılı çatlaklar nedeniyle karaya indirildiği öğrenildi.

Haberi, Fransız haber ajansı AFP duyurdu.

ABD merkezli havacılık devinin kısmen uçuştan kaldırılan ve incelemeye alınan uçak modelinin, 737 NG (Next Generation/Gelecek Nesil) olduğu belirtildi.

737 NG, marttan beri uçuşu yasaklanan 737 Max'in öncü modeli olarak biliniyor.

AFP'ye konuşan bir Boeing sözcüsü, dünya çapında yaklaşık 1000 uçağın denetimden geçirildiğini, bu denetimlerin 'çatal' denilen ve uçağın gövdesini kanatlara bağlayan takviye parçasına odaklandığını söyledi.

Ancak karaya indirilen 50'den fazla uçağın hangi ülkelerde bulunduğuna ve hangi havayollarına ait olduğuna açıklık getirmedi.

Bununla birlikte AFP'ye konuşan Avustralya merkezli havayolu şirketi Qantas'ın sözcüsü, kanat-gövde bağlantısında çatlak tespit edilen bir Boeing 737 NG'yi seferden kaldırdıklarını belirtti.

Qantas sözcüsü, tek bir çatlağın güvenliği tehlikeye atma anlamına gelmeyeceğini, ama tümüyle güvenli olduğu garanti edilmeden tek bir uçağı bile uçurmayacaklarını söyledi.

Geçen ay ABD Sivil Havacılık İdaresi (FAA), ABD'de 30 binden fazla kez uçmuş 1900 civarında 737 NG hakkında soruşturma talimatı vermişti.

Qantas, kendi 737 NG filosundaki 33 uçaktan hiçbirinin 30 binden fazla uçuş yapmadığını, çatlak saptanan 737 NG'nin 27 binden daha az seferde bulunduğunu kaydetti.