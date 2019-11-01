Hong Kong ekonomisi teknik resesyona girdi

Hong Kong ekonomisi, büyük kitle protestoları ve ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarının etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 3.2 küçülerek, iki çeyrek üst üste daralmanın yaşanmasının ardından teknik resesyona girdi.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi İstatistik Kurumu verilerine göre, Hong Kong’da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3.2 gerileyerek, 2009'dan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi.

Piyasa beklentisi ekonominin yüzde 0.6 daralması yönündeydi

Ekonomideki daralma ikinci çeyrekte yüzde 0.4 küçülmeden sonra geldi. Böylece ekonomi iki çeyrek üst üste daralmasının ardından teknik olarak resesyona girmiş oldu.

Hong Kong ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.9 daraldı. Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, pazartesi günü ekonominin daralmasına yönelik uyarıda bulunmuş, yıllık büyümenin yüzde 0 ile 1 arasında olacağına işaret etmişti.

Hong Kong ekonomisinin büyük kitle protestoları ve ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarından olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

Öte yandan, Hong Kong’u ziyaret edenlerin sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34.2 azalarak 3.1 milyona geriledi.