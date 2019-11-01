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09:53 01 Kasım 2019
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    Bodrum, plaj, tatil

    Tatilciler gecelik 18 lira vergi ödeyecek

    © AA / Ali Ballı
    Ekonomi
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    Vergi paketinde yer alan konaklama vergisinde değişiklik yapılarak maktu vergilendirmeye gidildi. 5 yıldızlı otellerde 18 lira, 2 yıldızlı otellere 6 lira gecelik vergi alınacak.

    Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre, Vergi Paketi'ne ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri sırasında AK Parti milletvekilleri tarafından verilen önergenin kabul edilmesiyle konaklama vergisine ilişkin madde tümüyle değiştirilerek kademeli vergilendirmeye gidildi.

    © AA /
    Vergi taslağının son hali: İki yeni vergi, 1 yeni müessese geliyor
    Yapılan yeni düzenlemeye göre otel, motel,tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kampingi gibi konaklama tesisleri ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmeti konaklama vergisine tabi olacak.

    Konaklama vergisi, konaklama tesisinin türü esas alınarak kişi başına gecelik olarak hesaplanacak. Yapılan yeni düzenlemeye göre konaklama vergisi 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinde vergi kişi başına gecelik 18 lira, 4 yıldızlı otel ve tatil köylerinde 12 lira, 3 yıldızlı oteller ve belediye  belgeli konaklama tesislerinde 9 lira, 2 ve bir yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampinglerde 6 lira, butik oteller ve özel konaklama tesislerinde 18 lira diğer tesislerde ise 6 lira olarak belirlendi.

    Yeniden değerleme oranında artırılacak

    © AA / Metin Aktas
    Yeni vergi düzenlemesi TBMM Başkanlığı'nda: Gelir vergisi üst limiti yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkıyor
    Geceleme başına belirlenen maktu tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Yapılan düzenlemeyle; 0 ile 12 yaş arası çocuklar konaklama vergisinden istisna tutuldu.

    Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleri olarak belirlenirken, her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 26. günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı bulunan vergi dairesine beyan edilerek aynı süre içinde ödenecek. Komisyonda söz alan sektör temsilcileri konaklama vergisinde maktu vergiyi uygun bulduklarını ancak belirlenen gecelik konaklama vergisinin yüksek olduğunu dile getirdiler. Meclise sunulan yasa teklifinde  konaklama vergisi 2020 yılı için yüzde 1, sonrası için yüzde 2 olarak öngörülmüştü.

    Etiketler:
    motel, Otel, Konaklama, AK Parti, Tatil, Vergi, Türkiye
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