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13:43 01 Kasım 2019
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    İran'ın otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    İran'ın otomotiv firması Khodro Company (İKCO) Van'da fabrika kurma kararı aldı. Üretilen araçların Türk patenli olacağı belirtildi.

    İranlı yatırımcılar, uygulanan yaptırımların etkilerini azaltabilmek için yatırımlarını Türkiye'ye kaydırırken, Ortadoğu'nun en büyük araç üreticisi konumundaki İran'ın Khodro Company firması da Van'da fabrika kurmak için girişimlere başladı.

    © AA /
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    Bu kapsamda, bir süre önce beraberindeki heyetle Van'a gelen şirketin CEO'su Farshad Moqimi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim ve kentteki iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

    Daha sonra, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkilileriyle görüşen Moqimi'nin "Van'da otomobil fabrikası kurma kararı aldıklarını" iletmesi, kentte heyecan yarattı.

    'İlk etapta yaklaşık bin kişi istihdam edilecek'

    Van Organize Sanayi Bölgesi'nde tahsis edilecek 50 hektarlık alana kurulması planlanan fabrikada, ilk etapta yaklaşık bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor

    Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, son zamanlarda İran ile söz konusu yatırım konusunda çok ciddi temaslarının olduğunu söyledi.

    'Üretilen araçlar Türk patenli olacak'

    © REUTERS / Michele Tantussi
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    Firma yetkililerinin fizibilite raporları ve projelerini hazırlamaya başladığını ifade eden Bilmez, yatırımın gerçekleşmesi durumunda yüzlerce insana yeni iş kapısının açılacağını vurguladı. Bilmez, şunları söyledi:

    "Van, İran'ın batıya açılan penceresi. Van'ı tercih etmelerindeki temel neden, ana fabrikalardan çok uzaklaşmadan parçaların bir kısmını orada, bir kısmını burada ve bir kısmını da Kanada'daki fabrikalarında üretip nihai ürünün Van'da şekil almasını sağlamak. Üretilen araçlar Türk patenli olacak. Her ilde bir servisinin olması gerekiyor. Bu nedenle yaratacağı istihdam da çok ciddi bir rakam olacak. OSB bünyesinde onların gerekli gördüğü miktarda arsayı tahsis edeceğiz. Van, bölgenin cazibe merkezi. Burada yaratılacak istihdamla batıya olan göç de duracak. Van, altyapısı ve ulaşım ağıyla yatırım için çok uygun bir yer."

    Etiketler:
    Farshad Moqimi, Mehmet Aslan, Mehmet Emin Bilmez, Van, İstihdam, Yatırım, Otomotiv, Türkiye, Khodro Company (İKCO), İran
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