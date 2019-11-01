Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece ekimde yüzde 106 artışla 24.5 milyar liraya ulaştı" açıklamasında bulundu. Albayrak, "Yüzde 5'lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız" dedi.