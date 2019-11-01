Albayrak: Yüzde 5'lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından İVME Finansman Paketi'ne dair değerlendirmelerde bulundu.
Albayrak, "Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24.5 milyar TL‘ye ulaştı. Yüzde 5’lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız" ifadesini kullandı.
Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 1 ноября 2019 г.
Yüzde 5’lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız. pic.twitter.com/QboqyW4MWB
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