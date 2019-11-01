'Rublenin dönüşü' Alman basınında

Alman Focus dergisinde 'Yaptırımlar ve Petrol Fiyatlarındaki Şoktan Sonra: Rublenin Dönüşü' başlıklı bir makale yayınladı.

Makalede, Batı ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımlar ve petrol fiyatlarının düşmesinin ardından, rublenin dolar ve euro karşısında önemli ölçüde güçlenmeyi başardığı ve 2019’da gelişmekte olan ülkelerde en güçlü para birimlerinden biri haline geldiği belirtildi.

Makalenin yazarı, Avrupa ve ABD’de kârlılık oranındaki düşüşün yeni yatırımcıları rubleye daha fazla yatırım yapmaya zorladığını ve rubleye karşı olan talebin çok yüksek olduğunun görüldüğünü vurguladı.

Makalede ayrıca, Rus devlet tahvillerinin uluslararası yatırımcılar için güvenilir bir yatırım aracı olduğu da kaydedildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, daha önce Rusya’ya Çin ve Hindistan gibi BBB yatırım notu vermişti. Forbes’e göre, Moskova harcamaları sıkı bir şekilde kontrol ediyor. Borcun GSYH’ya oranı sadece yüzde 20. 124.14 milyar dolar (GSYİH’nin yaklaşık yüzde 7’si) Ulusal Refah Fonu’nda bulunuyor. Merkez Bankası’nın uluslararası rezervlerde ise daha fazla yatırımı bulunuyor.

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS analistleri, Rus para birimini “yatırım için çok çekici” olarak nitelendirdi. Düşük enflasyon, mükemmel ödemeler dengesi, büyük altın ve döviz rezervleri gibi olumlu temel ekonomik göstergeler iyi kurulmuş bütçe kuralları sayesinde mümkün olabildi.