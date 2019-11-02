Rusya: ABD-Çin ticaret anlaşmasıyla küresel ekonomide yalnızca 1-2 yıl istikrar sağlanır

Anlaşma kısa vadede değerlendirildiğinde, memnun edici bir tablonun oluşacağını, genel durumun istikrara kavuşacağını ve kötüye gidişin duracağını anlatan Oreşkin, "Anlaşmanın imzalanması, 1 veya 2 yıl süreyle istikrar getirebilir. ABD başkanlık seçimlerine kadar çatışmaların tırmanmayacağını düşünüyorum. Ancak ABD sistemi ile Çin sistemi arasındaki çelişkiler o kadar derin ki, bunlar er ya da geç gün yüzüne çıkacak. Yani bence bu 'ateşkes', stratejik değil, taktiksel bir hamle" ifadelerini kullandı.

Oreşkin, küresel ekonominin telafi edilemeyecek bir darbe aldığı için tüm ekonomistlerin negatif beklenti içinde olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gelecek ay imzalamayı plandığı ticaret anlaşmasının ilk fazı Şili'nin Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ni ülkede devam eden protestolar nedeniyle iptal etmesiyle riske girmişti.

Anlaşmayı imzalamakta kararlı olan ABD Başkanı Donald Trump, APEC Zirvesi'nin iptal edilmesi üzerine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile buluşacağı adresi kısa zamanda açıklayacağını duyurmuştu.

Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Çin ve ABD, genel anlaşmanın yüzde 60'ını oluşturacak ticaret anlaşmalarından birinin imzalanması için yeni yerin belirlenmesi üzerinde çalışıyor. Cinping ve Trump imzayı atacak" ifadelerini kullanmıştı.