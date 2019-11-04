TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 8.55'e geriledi

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim'de yıllık yüzde 9.26'dan yüzde 8.55'e geriledi, aylık bazda ise yüzde 2 arttı. Yıllık enflasyon böylece 2016 Aralık ayından beri en düşük seviyeye indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre TÜFE'de (2003=100) Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2.00, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10.59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16.81 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 11.70 ile giyim ve ayakkabı grubunda

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta yüzde 3.55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.65, haberleşmede yüzde 1.43 ve ulaştırmada yüzde 1.17 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0.59 ile eğlence ve kültür oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda yüzde 0.59 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 43.60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 14.24, eğitim yüzde 14.20, lokanta ve oteller yüzde 13.71 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13.43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 1.58 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9.66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16.09 artış gerçekleşti.

Ekim 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.