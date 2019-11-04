Yeni yılda vergi, harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlanacak

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, tüketici fiyatlarının ekim ayında yüzde 8.55'e düştüğünü açıklayan TÜİK'in üretici fiyatları yıl başında iğneden ipliğe her şeye yüzde 22.58 zam geleceğini bildirdi.

TÜİK verilerine göre, önümüzdeki yıl kamu mal ve hizmetleriyle vergi ve harçlarına yüzde 22.58 oranında yeniden değerleme zammı uygulanacak.

Buna göre 2020 yıl başından itibaren vergi, harç ve trafik cezaları yüzde 22.58 zamlanacak. Emlak vergileri yüzde 11.29 artacak.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 235 liradan 288 liraya çıkacak. En ucuz otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi 861 liradan bin 55 liraya çıkacak. Yüzde 22.58 zammın yapılacağı yıl başında memur maaşlarına yüzde 4, emekli aylıklarına yüzde 6.6 civarında zam gelecek.

Telefon getiren 1838 TL ödeyecek

Yeni zamlarla birlikte yıl başından itibaren yurt dışından telefon getirenler 1500 lira yerine 1838 lira harç ödemek zorunda kalacak.

Yıl başından itibaren 4 yıl ve üzerindeki pasaportların harcı 812 liradan 995 liraya, ehliyet harcı 613 liradan 751 liraya çıkacak.

Kırmızı ışıkta geçen ve araçta cep telefonu kullananlar yeni yıldan itibaren 235 TL yerine 288 TL ceza ödeyecek.

En düşük değerdeki 1 ila 3 yaşındaki bir otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi 861 liradan bin 55 liraya çıkacak.

Yasa gereği Emlak Vergileri yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılabiliyor. Bu nedenle Yeniden Değerleme Oranı (YDO) en düşük düzeyi olan yüzde 22.58 oranında çıkarsa Emlak Vergisi de önümüzdeki yıl en az yüzde 11.29 oranında artacak.

Bunun yanı sıra çöp ve atık su bedelleriyle çevreyle ilgili vergiler de en az YDO oranı kadar zamlanacak.