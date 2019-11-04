Albayrak: TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyonunu yakaladık

Albayrak, ekim ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından "Enflasyonla mücadele adımlarımız meyvelerini veriyor" diyen Albayrak şu ifadeleri kullandı:
"Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız."
Enflasyonla mücadelede attığımız adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız. pic.twitter.com/WHR0kCM2e1— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 4, 2019
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