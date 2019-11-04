Albayrak: TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyonunu yakaladık

Enflasyonla mücadelede attığımız adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız. pic.twitter.com/WHR0kCM2e1