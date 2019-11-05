KYK burs ve öğretim kredilerine zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine bir müjde vermek istediğini belirterek "Lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkacak" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Burada üniversitelilere bir müjde vermek istediğini belirten Erdoğan, "Lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkacak" dedi.

Erdoğan söz konusu duyurusunun devamında şu bilgiyi verdi:

"Öğrenim kredisi rakamları ocak ayından itibaren yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1650 lira olarak uygulanacak."