Dolar/TL 5.75 liranın üzerinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamaları sonrası 5.75'in üzerine yükselen dolar yeni günde 5.76 seviyesinden işlem görüyor.

Erdoğan dün partisinin grup toplantısında Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden alma sebebine dair "Çünkü laf dinlemiyor adam. Ve yeni arkadaşımızla yola devam ettik. Dedik, 'Bak böyle böyle, bunu düşüreceğiz.' Şimdi enflasyonda tek haneye düştük, buyurun" ifadelerini kullandı.

BloombergHT'nin aktardığına göre, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar 5.72'den 5.75'in üzerine çıktı, günü de bu seviyelerde tamamladı.

Dün 6.36-6.40 bandında seyreden euro bugün 6.37'de, sepet kur 6.06'da seyrediyor.