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    Türk lirası banknotları

    Kişi başına tasarruf 16 bin 480 liraya çıktı

    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Ekonomi
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    Türkiye'de kişi başı tasarruf miktarı 9 ayda 16 bin 480 liraya ulaşırken, bu da geçen yılın aynı dönemine göre vatandaşın tasarrufunun 2 bin 121 lira arttığını ortaya koydu.

    Türkiye İstatistik Kurumu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları eylül sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14.8 arttı ve 1 trilyon 351 milyar 431 milyon 439 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

    Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 16 bin 480 lira olarak hesaplandı.

    Bu rakam 2018'in ocak-eylül döneminde 14 bin 359 lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da geçen bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşın tasarrufunun ortalama 2 bin 121 lira arttığını ortaya koydu. 

    Tasarrufta Ankara ikinciliği Muğla'ya kaptırdı

    Türkiye'de 16 bin lirayı aşan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, eylül sonu itibarıyla 37 bin 964 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu.

    İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen kentler 24 bin 427 lirayla Muğla, 24 bin 264 lirayla Ankara, 21 bin 666 lirayla İzmir, 19 bin 270 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 kentte kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

    Türk Lirası, TL
    © REUTERS / Murad Sezer/File Photo
    Kişi başı tasarruf 15 bin liraya dayandı: İstanbul ilk, Muş son sırada
    Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Edirne, Eskişehir, Balıkesir, Kırklareli, Trabzon, Bursa, Isparta, Nevşehir, Zonguldak, Çanakkale, Mersin, Kırşehir, Adana, Aksaray, Tekirdağ, Kocaeli, Burdur, Hatay, Bartın, Erzincan, Kayseri, Karabük ve Bolu olmak üzere toplam 34 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

    Öte yandan kişi başı tasarruf mevduatı büyüklüğünde yıllardır İstanbul'un hemen ardında yer alan Ankara'nın, ikincilik pozisyonunu Muğla'ya kaptırması dikkati çekti.

    Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise 2 bin 156 lirayla Şırnak yer aldı. Şırnak'ın ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği kent 2 bin 213 lirayla Muş ve 2 bin 231 lirayla Ağrı oldu. 

    En yüksek tasarruf İstanbul'da

    Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 42.3'ü İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 2019'un ocak-eylül döneminde toplam 572 milyar 27 milyon 350 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

    © REUTERS / Murad Sezer
    TESK: Bu devirde tasarruf etmek adeta milli görevimizdir
    Geçen yılın 9 ayı itibarıyla 511 milyar 559 milyon 144 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 11,8 artmış oldu.

    Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 133 milyar 550 milyon 398 bin lirayla Ankara ikinci, 93 milyar 609 milyon 110 bin lirayla İzmir üçüncü, 46 milyar 755 milyon 86 bin lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

    Miktar açısından Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu kentlerde başı 408 milyon 605 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt'u 481 milyon 230 bin lirayla Ardahan, 553 milyon 853 bin lirayla Kilis, 648 milyon 745 bin lirayla da Hakkari takip etti.

    Etiketler:
    Ekonomi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tasarruf, Türkiye
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