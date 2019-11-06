Kayıt
13:15 06 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Dijital Merkez Bankası parası geliyor: Rusya'nın alternatif mesajlaşma sistemi kullanılacak

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol

    2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, blokzincir tabanlı dijital Merkez Bankası parası uygulamaya konulacak. Rusya'nın SWIFT'e alternatif mesajlaşma sistemine yönelik inceleme çalışmaları sürdürülerek, Türkiye'de SPFS'nin kullanılmasına yönelik çalışmalar takip edilecek.

    Anadolu Ajansı'nın 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilmesi amacıyla ülke iş birlikleri tesis edilecek ve çalışmalar sürdürülecek.

    İkili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkanları artırılacak. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Çin Merkez Bankası arasında yenilenen Para Takası Anlaşması kapsamında firmalara Çin yuanı reeskont kredisi kullandırılmasına benzer uygulamalar Türkiye ile finansal ve ticari ilişkileri yoğun olan ülkelere yayılacak.

    Halen bazı ülkelerle karşılıklı olarak finansal piyasalarda yerel para cinsi işlemlere başlanması, yerel kredi kartlarının kabulü ve finansal işlemlerin yerel para cinsinden gerçekleştirilmesi, bankalararası iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesini teminen hayata geçirilen önlemlerin diğer önde gelen ülkeler ile de geliştirilmesi için girişimde bulunulacak.

    Rusya'nın alternatif mesajlaşma sistemi

    Hedef ülke merkez bankalarıyla ödeme sistemlerinin uyumlu çalışması imkanları araştırılacak ve ticaretin güvenilirliğini güçlendirici ve hızlandırıcı önlemler alınacak. Bunun için Rusya'nın SWIFT'e alternatif mesajlaşma sistemine (SPFS) yönelik inceleme çalışmaları sürdürülerek Türkiye'de SPFS'nin kullanılmasına yönelik çalışmalar takip edilecek.

    Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Bu kapsamda Anlık Ödeme Sisteminin tasarım ve yazılım geliştirme aşamaları tamamlanacak, test çalışmalarına başlanacak.

    Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak

    2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecek.

    Dijital para birimleri Ripple,Bitcoin, Etherum ve Litecoin
    © REUTERS / Dado Ruvic
    Türkiye dijital para birimleri alanında sıçrama yapmaya hazırlanıyor
    Fintek ekosisteminin Türkiye'de gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacak ve uygulamaya dair koordinasyon tek bir kamu kurumu tarafından sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisince Fintek ekosisteminin ülkede gelişmesine yönelik yol haritasının devreye alınması söz konusu.

    Düzenleme Deney Alanı (Sandbox) ve Endüstri Deney Alanı ile fintek ekosistemi için gerekli mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacak.

    Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak. Bu kapsamda ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları birliğinin kurulması kapsamında 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda değişiklik yapılması çalışmaları yürütülecek.

    İFM bünyesinde Finans Teknopark kurulacak

    Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından İstanbul Finans Merkezi bünyesinde bir Finans Teknopark kurulacak.

    Açık bankacılık hukuki altyapısını güçlendirmek amacıyla AB Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 ile mevzuat uyumu sağlanacak. Bu kapsamda ödeme sistemlerinin gözetim ve denetimi TCMB'ye bağlanacak ve bu sistemlerin etkinliğinin artırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak.

    Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe konacak. 3. Söz konusu direktifle ilgili olarak işbirliği yapılacak kuruluşlarla birlikte Türkiye için ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliğine ilişkin çalışma yapılacak.

    Türkiye Reasürans Havuzu faaliyete geçirilecek

    Finansal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, finansal bilincin ve yatırımcı tabanının geliştirilmesi için faaliyetler yürütülecek. İlk, orta ve yükseköğretim kurumlarında finansal okuryazarlık eğitimi yaygınlaştırılacak, söz konusu eğitimin, yaygın eğitim kapsamında yetişkinlere de verilmesi sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Anadolu Lisesi müfredatında yer alan finansal okuryazarlığa dair derslerin öğretim programları hazırlanacak.

    © AA /
    Ankara Sanayi Odası Başkanı Özdebir'den devlete 'barter' usulü para basma önerisi
    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Reasürans Havuzu faaliyete geçirilecek.

    İhraççıların ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınacak belgenin ilam niteliğini haiz olduğuna ve borçlanma ihracı gerçekleştiren şirketlerde "borçlanma aracı sahipleri genel kurulu" oluşturulmasına imkan sağlayacak yasal düzenleme yapılacak.

    Bu kapsamda borçlanma aracı sahipleri genel kurulu oluşturulmasına imkan sağlayacak yasal düzenlemelerin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kanununda gerekli değişiklikler yapılacak ve konuya ilişkin borçlanma araçları sahipleri kurulunun işleyiş usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla ikincil düzenleme planlanıyor.

    Ücret/Komisyon İlan Formatı oluşturulacak

    Sermaye piyasalarında güven veren bir ekosistem oluşturulması için mevcut tahkim mekanizması daha işlevsel hale getirilecek. İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) tarafından tahkim panelleri, tahkim konferansları, tahkim kursları ve eğitimleri, kurum ve kuruluş ziyaretleri, Arabuluculuk-Tahkim Projesinin hazırlığı, İstanbul Uluslararası Med-Arb (Arabuluculuk-Tahkim) Sözleşmesi Projesinin hazırlığı, tahkim başvurularının kabulü ve uyuşmazlıkların çözümü gibi tahkime ilişkin etkinlikler düzenlenecek.

    Finansal tüketicilerden alınan ücret ve komisyonlara ilişkin bilgilerin daha açık, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir şekilde sunulması sağlanacak. Bu kapsamda Ücret/Komisyon İlan Formatı oluşturulacak.

    Ücret/Komisyon İlan Formatı'nın finansal tüketiciye sunulmasını sağlayacak sistem hayata geçirilecek. Ücret/Komisyon İlan Formatı'nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) internet sitesine uyumu sağlanacak.

    Etiketler:
    Türkiye, Ekonomi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Finans Merkezi, Yerel para, TCMB, para takası, SWIFT, Dijital para, Merkez Bankası, Çin, Rusya, Cumhurbaşkanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Moskova'nın ev sahipliği yaptığı Lingerie Moda Haftası, iç çamaşırı endüstrisinin profesyonellerini bir araya getiriyor.
    Moskova’nın ev sahipliğindeki iç giyim defilesinden göz alıcı kareler
    Karikatür
    'Elimizdeki DEAŞ'lıları vatandaşlıktan çıkarsalar dahi ait olduğu ülkelere göndereceğiz'
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet