İşte IMF'nin gelecek yıl yüzde 86 ekonomik büyüme beklediği ülke

Güney Amerika ekonomik durgunluk, sıkı tasarruf önlemleri, toplumsal patlamalarla boğuşurken, kıtanın en küçük ülkelerinden birinden dünyadaki en hızlı ekonomik büyümeye ulaşması bekleniyor.

Bloomberg haber ajansı, Guyana için Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) gelecek yıl yüzde 86'lık ekonomik büyüme tahmininde bulunduğunu duyurdu.

Güney Amerika'nın kuzeydoğu ucunda, Brezilya ve Venezüella'ya komşu Guyana'nın 216 bin kilometrekare yüzölçümü ve 780 bin nüfusu var.

Ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 4.4 düzeyinde gerçekleştiği Guyana'da gelecek yıl Çin için tahmin edilen ekonomik büyüme hızının 14 katına çıkılacağının öngörülme nedeni ise Exxon Mobil'in petrol bulması.

Bloomberg | Guyana’s economy will balloon 86% in 2020, after expanding 4.4% this year, says the IMF. That’s 14 times the projected pace of China and driven by Exxon Mobil Corp.’s discovery of oil. https://t.co/dc8jqDcfSX — Greg Christie (@Greg0706) November 2, 2019

Resmi dili İngilizce olan tek Güney Amerika ülkesinin açıklarında petrol yataklarının bulunması 2015'e dayanıyor.

Guyana karasularında yatan dünyanın en büyük derin deniz petrol kaynaklarından birini çıkarmak için ABD'li Hess ve Çinli CNOOC şirketleriyle ortaklığa giden Exxon Mobil, ilk kuyudan petrol pompalama işlemine gelecek ay başlayacağını duyurdu.

Bloomberg'in telefonla ulaştığı başkent Georgetown'daki Maliye Bakanı Winston Jordan "Çok düşük bir tabandan devasa bir sıçrama yapacağız" dedi.

A surge in oil output from Brazil, Canada, Guyana and Norway in the next two years could add to a global glut, slashing prices and posing a threat to producers in Saudi Arabia, Russia and the United States https://t.co/vUpfUKe8ma — New York Times World (@nytimesworld) November 4, 2019

Şimdiki halde Guyana ham petrol üretimi yapmazken, komşu Venezüella dünyanın en büyük rezervlerine sahip.

IMF'ye göre Guyana'nın ABD'nin en küçük eyaletlerinden Vermont'un GSMH'nin 10'da birine denk gelen 4 milyar dolarlık GSMH'si 2024 yılında 15 milyar dolara çıkacak.

Bu da 5 yılda yaklaşık 4'e katlanması anlamına geliyor.

5 yıl içinde ekonomin yüzde 40'ını petrol sektörü oluşturacak.

Exxon da 2025 itibarıyla Guyana'nın günde en ez 750 bin varil petrol üreteceğini duyurdu.

Hükümetin beklentisi ilk kuyudan çıkarılacak petrolden elde edilecek yıllık 300 milyon dolar gelirin, 2022'de ikinci kuyunun da devreye girmesiyle iki katından fazla artması.

Hükümet petrolden gelecek geliri bu yıl kurduğu devlet varlık fonuna akıtmayı ve yatırımlara yönlendirmeyi planlıyor.

Maliye Bakanı Jordan, devlet varlık fonunun, petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık ihtimaline karşı kuşaklar boyu birikim ve kalkınma planlarının finansmanı için kullanılacağını duyurdu.

Jordan, öncelikle sahil kentlerini altın, elmas, boksit rezervleri bulunan, düşük nüfuslu iç bölgelerle birleştirecek otoyollar inşa edeceklerini belirtti.

Guyana karasularında petrol arayan şirketler arasında Total SA, Tullow ve Repsol de var.