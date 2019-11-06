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19:22 06 Kasım 2019
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    VISA ve MasterCard kartları

    Avrupa bankalarından Visa ve Mastercard hakimiyetine meydan okumak için alternatif ödeme sistemi

    © Sputnik / Aleksandr Kryazhev
    Ekonomi
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    Avrupa bankalarından 20'sinin bir araya gelerek Visa, Mastercard ve PayPal'ın hakimiyetine meydan okuyacak alternatif bir ödeme sistemi geliştirdiği belirtildi.

    Avrupalı bankacılık ve devlet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, adı Pan Avrupa Ödeme Sistemi Girişimi (PEPSI) olacak yeni sistem ile nakit olmayan tüm ödemeler gerçekleştirilebilecek. 

    Paris merkezli küresel bankacılık kurumu BNP Paribas'ın müdürü Carlo Bovero, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa'nın büyük bir bölümünü temsil eden bankaların yeni sistem için görüşmelere katıldığını söyledi.

    'Fikir Avrupa Merkez Bankası'ndan geldi'

    Konuya yakın bir Fransız bankacılık kaynağı, fikrin Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) geldiğini, yeni sistemin Avrupalıların birbirine anında para aktarmalarını sağlamasını amaçladıklarını belirtti. 

    İsmi açıklanmayan kaynak, ECB'nin halihazırda var olan ödeme sistemlerinin egemliği konusunda endişe duyduğunu ifade etti ve yeni adımı 'teknik değil siyasi' olarak nitelendirdi. 

    AFP'nin aktardığına göre, henüz kesin olmamakla beraber, yeni ödeme sistemi PEPSI'de Fransız bankalar ile Almanya'nın ciro ve işçi sayısı açısından en büyük bankası Deutsche Bank yer alacak. 

    Ayrıca, Avrupalılar'ın, Visa, Mastercard, Google ve PayPal ödeme sistemleri olan ABD'li şirketlerin yanı sıra, Alipay gibi Çin teknoloji devlerine de alternatif arayışında oldukları belirtiliyor. 

    Etiketler:
    Avrupa Merkez Bankası, ödeme, Paypal, MasterCard, Visa, Banka
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