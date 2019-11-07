Fiyatlar 'anlık' değişecek: Otoyol ve köprülerde 'dinamik' ücret dönemi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılı içerisinde otoyol ve köprü ücretlerinin anlık değişkenlik gösterebileceği 'dinamik fiyatlandırma'yla ilgili çalışmalara başlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otoyol ve köprülerde 'dinamik fiyatlandırma' modeline geçmeye hazırlanıyor. Kurulacak talep yönetim sistemiyle, talebin az olduğu dönemlerde vatandaşın, otoyol ve köprüleri daha ucuza kullanabilmesi amaçlanıyor.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye yer verildi. Programa göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılı içerisinde otoyol ve köprü ücretlerinin anlık değişkenlik gösterebileceği “dinamik fiyatlandırma” ile ilgili çalışmalara başlayacak.

7 gün 24 saat özel yazılımla takip

Çalışmaya ilişkin raporda, "Otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırma ile talep yönetimi sistemi hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başlanacak" ifadesi kullanılırken, aynı zamanda "Ulaştırma sisteminin sürdürülebilirliği ve mevcut altyapının verimliliğini teminen talep yönetimi benimsenecek, ulaştırma yatırımları verimlilik odağında rasyonelleştirilecek" denildi.

Avrupa’da da kullanılan dinamik fiyatlandırma modelinde kullanıcıların talebi 7 gün 24 saat boyunca özel yazılımlarla takip ediliyor. Fiyatlandırma stratejisi de bu yazılımlar aracılığıyla talebin yoğunluğuna ya da azlığına göre değişebiliyor. Havayolu şirketlerinin de kullandığı yöntemle, işletmecinin zararına yol açmadan, daha az yoğun dönemlerde daha ucuza kullanılabilmesi amaçlanıyor.