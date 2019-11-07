Albayrak: Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar

Albayrak'ın açıklamarından öne çıkanlar şöyle:

- Ekim ayı itibarıyla TÜFE'de 8.55, ÜFE'de 1.70 seviyelerine inerek hakikaten çok tarihi bir netice ortaya koyduk.

- 15 aylık olağanüstü dönemi tahminlerden az hasarla geride bıraktık.

- 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler toparlanma eğiliminin güçlendiğini gösteriyor.

- Bu yıl 82.3 ton altını piyasaya kazandırdık.

- Yılı pozitif büyümeyle kapatacağız.

- Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finasman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar. TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak bu modelin tüm ayrıntılarını, evlerin modellerini, şehirleri, uygulama şartlarını bu ay bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde özel bir programla vatandaşlarımıza anlatacağız.