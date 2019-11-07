Milyoner sayısı 9 ayda 26 bin 763 arttı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı 9 ayda 26 bin 763, toplam mevduatları da 145.4 milyar lira artış gösterdi. Milyoner sayısı eylül sonunda 206 bin 889, toplam mevduatları da 1 trilyon 255 milyar 273 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı eylül sonu itibarıyla 206 bin 889 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl sonunda 180 bin 126 olan milyoner sayısı, 9 ayda 26 bin 763 kişi arttı.

Milyonerlerin toplam mevduatı eylül sonu itibarıyla 1 trilyon 255 milyar 273 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 67 bin lira oldu.

2018 sonunda 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 9 aylık dönemde 145 milyar 414 milyon lira artış kaydetti.

Yurt içi yerleşik milyonerlere 24 binin üzerinde kişi eklendi

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 9 ayda 24 bin 89 artarak 185 bin 889'a ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 166 milyar 500 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 497 milyar 414 milyon lirası yerel para cinsi, 658 milyar 757 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 10 milyar 329 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 275 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 21 bin

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı eylül sonu itibarıyla 21 bine ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2018 sonuna göre 2 bin 674 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 88 milyar 773 milyon lira oldu.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 9 milyar 871 milyon lirası yerel para, 78 milyar 446 milyon lirası yabancı para ve 456 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 227 bin lira olarak hesaplandı.