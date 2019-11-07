AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin büyüme tahminini 2019 için yüzde eksi 2.3'ten 0.3'e yükseltti.

Avrupa Birliği Komisyonu, '2019 Sonbahar Ekonomik Tahminler Raporu'nu yayımladı.

Bir önceki rapora göre Türkiye'nin büyüme tahmininin 2019 için yüzde eksi 2.3'ten yüzde 0.3'e yükseltildiği raporda, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3.1, 2021 yılında yüzde 3.5 büyüyeceği tahmini yer aldı.

Türkiye'de işsizlik oranının 2019'da yüzde 13.7, 2020'de 13.3, 2021'de 12.9 olacağı öngörülen raporda, TÜFE'nin ise 2019'da yüzde 15.3, 2020'de 10.3, 2021'de 9.3 olacağı tahmininde bulunuldu.

Raporda, Türkiye'de ekonominin geçen yıl yaşanan döviz krizinin ardından mali teşvikler ve ihracattaki artışla birlikte beklenenden daha hızlı biçimde toparlandığına dikkat çekildi.

İş gücü piyasalarının zayıf olduğu ve şirket bilançolarının toparlanması gerektiği belirtilen raporda, belirsizliklerin tüketim ve yatırımları baskıladığı kaydedildi.