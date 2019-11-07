Peugeot Grubu, Madrid'den sonra ilk üç markalı bayisini Konya’da açtı

Bünyesinde Opel, Peugeot ve Citroen gibi markaların bulunduğu Fransız Peugeot Grubu, Türkiye’deki ilk üç markalı bayisini Konya’da açtı. Ünlü otomobil şirketinin 106 yatırımcılı Türkiye operasyonu, yıl sonuna kadar pazar payını yüzde 11.9’a çıkarmayı hedefliyor.

İtalyan-Amerikan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşmeye hazırlanan Fransız PSA (Peugeot Société Anonyme) Grubu, Türkiye’ye yönelik çok önemli bir hamleye imza attı. Opel, Peugeot, DS ve Citroen gibi dev markalara ev sahipliği yapan şirket, Türkiye’deki ilk üç markalı bayisini Konya’da açtı.

Webtekno'nun aktardığına göre 30 yıldan bu yana Opel bayisi olarak faaliyet gösteren Özkaymak Holding, Peugeot ve Citroen markalarını da bünyesine kattı ve Avrupa’da Madrid’den sonra ikinci üç markalı PSA Grubu bayisi oldu. Türkiye’de 106 yatırımcıya sahip olan PSA Grubu, 2019’un sonuna kadar pazarın yüzde 11.9’unu kontrol etmeyi umuyor.

Özkaymak Plaza’da düzenlenen açılış törenine PSA Türkiye Grubu Başkanı Olivier Cornuaille, PSA Türkiye Grubu Yedek Parça ve Hizmetler Genel Müdürü Michel Furth, Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, Opel Türkiye Genel Müdürü Çağrı Öztaş ve Citroen Pazarlama Direktörü Selen Alkım katıldı.

Törende konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, son dönemde çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdiklerini ve 2019’da yüzde 6’nın üzerinde pazar payı hedeflediklerini söyledi. Opel Türkiye Genel Müdürü Çağrı Öztaş ise pazar paylarını artırarak, Türkiye’deki ilk 10 marka arasında yer alacaklarını ifade etti.

Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan Fransız PSA Grubu, bünyesinde Jeep, Maserati, Alfa Romeo ve Dodge gibi birçok markanın bulunduğu Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşmek için gün sayıyor. Yüzde 50 / 50 ortaklık modeli ile oluşturulan 189 milyar dolarlık yeni şirket, dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisi olacak.