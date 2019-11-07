Apple, Hepsiburada ile anlaştı

Apple, Hepsiburada'yla bir anlaşma yaptı. Yapılan bu anlaşma sonucunda Hepsiburada, Apple'ın Türkiye'deki tek yetkili e-ticaret platformu oldu. Hepsiburada, bu anlaşma için Apple'a özel bir sayfa hazırladı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Türkiye'deki hizmet ağını geliştirmek için çeşitli girişimlerde bulunuyor ve şimdi, Apple'ın girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Webtekno'nun aktardığına göre şirket, Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından bir tanesi olan Hepsiburada ile bir anlaşma yaptı ve bu anlaşma kapsamında Hepsiburada, Apple'ın Türkiye'deki tek yetkili e-ticaret platformu olmuş oldu.

İki dev şirket arasında yapılan anlaşmayla birlikte Hepsiburada, Apple'ın ürünleri için yeni ve Apple'a özel bir sayfa oluşturdu. Tasarımı da dahil olmak üzere her şeyiyle Apple'a özel olarak hazırlanan bu sayfada Apple'ın iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV ve aksesuarları da dahil olmak üzere çok sayıda ürün, satışa sunulmuş durumda.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, Apple'ın dünyada sayılı, Türkiye'de ise tek online yetkili satıcısı oldukları için büyük bir gurur duyduklarını söyledi. Tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda pek çok girişimde bulunduklarını ifade eden Emirdağ, bu girişimlerin sürdürüleceğini ve müşterilerinin daha iyi bir e-ticaret deneyimi yaşayacaklarını ifade etti.

Apple için özel olarak oluşturdukları sayfaya da değinen Murat Emirdağ, bu sayfayı Apple kullanıcılarının alışık olduğu bir şekilde tasarladıklarını söyledi. Böylelikle tüketiciler, Apple'ın resmi sitesinde olduğu gibi bir arayüzle karşılaşacaklar ve bu bağlamda satın alma işlemleri sırasında herhangi bir sorun yaşamayacaklar.