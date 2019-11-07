Hazine ve Maliye Bakanlığının tahvil ihracına rekor talep

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dün gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir" denildi.

Hazinenin 5 yıl vadeli yaptığı ve ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterildiği tahvil ihracı, 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, tahvile yaklaşık 200 yabancı yatırımcı katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirildi. Dün gerçekleştirilen söz konusu ihraç, aynı gün içerisinde sonuçlandı.

Tahvile gelen toplam talep miktarı nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içerisinde en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Tahvilin yüzde 54,4'ü İngiltere, yüzde 31,5’i ABD, yüzde 9,1’i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 5’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

İlgili tahvile Türkiye’deki yatırımcılara tahsisat yapılmadı.

Kupon oranı yüzde 5,60 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5,7 olarak gerçekleşti.

Dolar tahvili ihraç tutarının tamamı euro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldü. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının avro cinsinden karşılığı yüzde 3,319 oldu.

Bu tahvil ihracıyla 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 11,2 milyar dolar tutarında finansman sağlandığı belirtildi.