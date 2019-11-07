Alman basını: Rusya, Çin ve Türkiye, dolar hegemonyasından kurtuluşu altında arıyor

Rusya, Çin ve Türkiye’nin dolar bağımlılığından kurtulmak için aktif olarak altın aldığını yazan Alman basını, böylece Moskova’nın kendini yeni yaptırımlara karşı güvenceye almaya, Ankara’nın enflasyon sorununu çözmeye, Pekin’in de yuan’ı küresel para birimi haline getirmeye çalıştığını belirtti.

Neu Zürcher Zeitung gazetesinin haberinde şu değerlendirmeye yer verildi:

"Para birimleri, hisse senetleri veya tahvillerden farklı olan altın, üçüncü şahısların borçlarıyla ilgili olmayan bir varlık. Dolayısıyla bu değerli metal hiçbir kredi riski taşımıyor. Tam da bu yüzden, Rusya, Çin ve Türkiye’nin anti kriz politikasının önemli bir bileşeni.

Bu ülkeler, dünyada çok yaygın olduğu için dolardan korkuyor. Bu para birimi, uluslararası operasyonların yüzde 90’ında ve neredeyse tüm petrol alım satımlarında kullanılıyor. Dünya borcunun üçte ikisi dolar cinsinden. Bu durum, diğer ülkelerin ekonomilerini kendini Washington’un finansal politikası ve dolar kurundaki dalgalanmalara göre ayarlamaya zorluyor. Ayrıca dolarına küresel para piyasasındaki hakimiyeti bu ekonomileri ABD’nin yaptırımlarına karşı hassas yapıyor. Washington, dolarla çalışan her bir işletme veya bankanın varlıklarını bloke edebilir.

Rusya Merkez Bankası, bu yılın başından bu yana 128 ton altın alarak altın rezervini 2240 tona ulaştırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dolardan arınma politikasını uyguluyor.

Benzer süreçler Çin ve Türkiye’de de yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti, seçimini giderek altından yana yapıyor. Son yıllarda altın alımları önemli ölçüde arttı. Türkiye’deki birçok şirket için dolar sorunlu para birimi haline geldi. Bu sadece, Türkiye ekonomisini yok etmek sözünü veren ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditleriyle ilgili değil, iç ekonomik sorunlarla da ilgili. Ülke, yüksek enflasyonla boğuşuyor. Birçok şirket, geliri TL cinsindeyken borçlarını dolar olarak ödemek zorunda. Bu yüzden finansal yükümlülüklerini yerine getirme konusunda sorun yaşıyorlar. Cumhurbaşkanı halkını TL almaya çağırıyor ama bu yardımcı olmuyor, bu yüzden altın alımı sadece dolardan kurtulmak için değil, TL’yi istikrara kavuşturmak için gerekli."