AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, 2002 yılında asgari ücretle 1707 tane yumurta alınabildiğini söyledi. Aydemir, 2019'da ise ekonomik şartların iyileşmesine bağlı olarak 4 bin 375 tane yumurta alınabildiğini kaydetti.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in yumurta hesabı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışmalara neden oldu.

Aydemir, 2002 yılında asgari ücretle 1707, 2019 yılında ise asgari ücretle 4 bin 375 yumurta alındığını söyledi.

Aydemir'in bu sözlerine CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, "Sadece yumurta mı yiyecek?" diye karşılık verdi. "Söylediklerinize hayretler içerisinde kaldım. Pembe bir gözlükle mi bakıyorsunuz?" diyen Karabıyık, "Pollyannacılık mı oynuyorsunuz?" diye sordu.

AK Partili Aydemir: 2002'de asgari ücretle 1707 yumurta alınıyordu, 2019'da ise 4 bin 375 tane alınıyor. Elektriği, doğalgazı onları geçiyorumhttps://t.co/1YkXwFiOl2 pic.twitter.com/5SREElbQ5Z — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 8, 2019

​Aydemir'in "Elektriği, doğalgazı onları geçiyorum” demesinin ardından komisyonda yer alan milletvekillerinden bazıları, “Elektriği de doğalgazı da söyle canım” karşılığını verdi.