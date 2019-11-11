Dolar yeni haftaya 5.77 liranın üzerinde başladı

Piyasalar, 13 Kasım'da gerçekleştirilecek olan Erdoğan-Trump görüşmesine ve görüşme öncesindeki gelişmelere odaklanmış durumda. Hazine'nin bugün gerçekleştireceği ihaleler de yakından izlenirken, dolar/TL yeni haftaya 5.77 liradan başladı.

Hazine ihalelerinin izleneceği haftanın ilk gününe Dolar/TL 5.77 seviyesinden başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihaleleri düzenleyecek.

Dünya'nın aktardığı habere göre, son haftalarda olduğu gibi, küresel piyasalarda ABD-Çin arasında imzalanması beklenen ve arap saçına dönen ticaret anlaşmasına yönelik haber akışları takip ediliyor.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun açıklaması sonrası istifa etmesi de piyasaların izlediği gelişmeler arasında yer alıyor.