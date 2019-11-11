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13:48 11 Kasım 2019
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    2. el otomobil piyasasında durgunluk

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    Ekonomi
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    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, 2. el otomobil piyasasında son birkaç haftadır durgunluk yaşandığını söyledi.

    Sıfır araçlar ile 2. el araçlar arasındaki fiyat farkının yüzde 20’lere düşeceğini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Genelde Türkiye’de Kasım ve Aralık ayları yaklaştığında ikinci el ve sıfır sektörlerinde yıl sonu indirimleri beklenir ve daha düşük fiyatlar olacağı tahmin edilir. Fakat bu yıl bunun tersi oluyor" dedi.

    Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Batı, şunları söyledi:

    "İkinci el sektöründe fiyat artışının birinci nedeni, Türk toplumunda insanların, devletin tekrar ÖTV indirimi yapmayacağına inanması ve sıfır araçlarda ÖTV indirimi olmayacağına ikna olması. Dolayısıyla sıfır arabalarla ikinci el arabalar arasında daha önce ciddi bir makas farkı vardı. ‘Kazara ÖTV indirimi olursa ve yakalanırsak zararımız çok olur’ diye düşünüyordu insanlar. Şu anda ikinci el araç ile sıfır araç arasındaki makas gittikçe daralıyor. Bu yükseliş yine de devam edecek. Makastaki fark yüzde 20’ye varana kadar, yani bir yaşındaki araç ile sıfır aracın yaklaşık fiyat farkı yüzde 15 ile 20 arasına gelene kadar bu devam edecek. Bu artışı bazı markalar tamamladı. Özellikle SUV grubunda ve fiyatı 200 ile 300 bin TL’nin üzerindeki araçlarda sıfır ile ikinci el arasındaki makasın tamamlanması için bir müddet daha artış olacak."

    'Sıfır araç çok satılmadığı için piyasaya ikinci el araç girişi olmuyor'

    Piyasaya sıfır araç girişi olmadığı için bazı türlerdeki araçları 2. el piyasasında bulmanın zorlaştığını vurgulayan Meclis Üyesi Fahrettin Batı, şöyle devam etti:

    "Bizim şu anda işlerimiz gerçekten çok iyi. Fakat sıfır araç çok satılmadığı için piyasaya ikinci el araç girişi de olmuyor. İkinci el araç girişi olmadığı için de biz araç bulmakta zorlanıyoruz. Bazı markalı araçlar ya da otomatik küçük arabalar, genelde hanımlar ve öğrencilerin tercih ettiği bu araçları bulmakta çok zorlanıyoruz. İkinci bulmakta zorlandığımız araç grubu da, 40 ile 70 bin bandındaki dizel araçlar. Bu banttaki iyi araçları bulmakta zorlanıyoruz. Kötü, kazalı, TRAMER’i çok yüksek, ağır hasarlı araçları zaten kurumsal firmalar almaz, satmaz ve aracılık da etmezler, tavsiye de etmezler. O tip araçları bulmakta biz çok zorlanıyoruz."

    'Sıradan bir aracın değeri bir daire parasına geldi'

    Günlük kullanılan, sıradan bir aracın artık bir ev fiyatına satıldığına dikkat çeken TOBB Ticaret Meclisi Üyesi Batı, şunları kaydetti:

    "Sıfır ve ikinci el araçlar arasındaki fiyat farkı açıldıkça vatandaş araç alamayacak. Eskiden çok yaşardık, ülkemizde vatandaşlar bir bayiyi ziyaret ederlerdi. O sırada heveslenip, kredilerin de 0,90, 1 ya da 1,10 oranında olmasına güvenerek ‘Hadi arabamızı yenileyelim’ diyorlardı. Arabaların değerleri çok düşüktü. Şimdi insanlar sıfır aldıkları, ya da 1-2 yaşında aldıkları aracı minimum 3 ile 5 yıl arasında kullanacakmış gibi alması gerekiyor.  Bir aracı uzun soluklu almalıyız. Artık ikide bir araç değiştirme devri geçti. Çünkü sıradan bir aracın değeri bir daire parasına geldi. Onun için ikinci elde sürekli ve ciddi bir devir daim olacak. Sıfır araçlarda ise bu satış düşüklüğü devam edecek. Eğer ÖTV indirimi olursa, devletin, Maliye Bakanlığı’nın böyle bir planlaması olursa sıfır araçta tekrar bir hareketlenme gözükebilir."

    Etiketler:
    ekonomik durgunluk, durgunluk, Satış, Kocaeli, ikinci el otomobil, ikinci el
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